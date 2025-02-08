Белорусский прототип механической руки – пообщались с разработчицей из Бреста

Юрий Царев, ведущий:

Меня всегда восхищала мысль инженерная, которая позволяет каким-то образом добавить недостающую конечность человеку. И причем все будет работать, пальцы будут сгибаться. Я видел, как механические руки берут стакан, шариковую ручку. Как тебе пришла в голову эта идея?

Василиса Жаркова, учащаяся 10 «А» класса инженерной направленности ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева»:

Сама идея у меня возникла, когда я узнала о том, что я прохожу на январскую смену в Национальный детский технопарк. Сразу начала думать по поводу того, что же такого можно сделать на смене. И как-то сидела, думала долго и заметила, что у нас в городе часто встречаются люди с ампутированными конечностями, однако очень редко у них есть протезы. И, изучив поглубже этот материал, почитав побольше информации, я поняла, что в нашей стране это дорогое удовольствие. Поэтому мне пришла идея создать более дешевую, доступную версию для таких людей.

Юрий Царев:

Понятно, что собственное производство всегда будет дешевле. Это, можно сказать, белорусский прототип механической руки. Я хочу узнать, как нервный импульс передается в механическую руку?