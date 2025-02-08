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Белорусский прототип механической руки – пообщались с разработчицей из Бреста

08 февраля 2025 12:59
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Ученица 10 класса на смене в Национальном детском технопарке создала механический протез руки. Как ей это удалось, узнаем из первых уст.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – талантливой разработчица из Бреста, Василиса Жаркова.

Белорусский прототип механической руки – пообщались с разработчицей из Бреста-2

Юрий Царев, ведущий:
Меня всегда восхищала мысль инженерная, которая позволяет каким-то образом добавить недостающую конечность человеку. И причем все будет работать, пальцы будут сгибаться. Я видел, как механические руки берут стакан, шариковую ручку. Как тебе пришла в голову эта идея?

Василиса Жаркова, учащаяся 10 «А» класса инженерной направленности ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева»:
Сама идея у меня возникла, когда я узнала о том, что я прохожу на январскую смену в Национальный детский технопарк. Сразу начала думать по поводу того, что же такого можно сделать на смене. И как-то сидела, думала долго и заметила, что у нас в городе часто встречаются люди с ампутированными конечностями, однако очень редко у них есть протезы. И, изучив поглубже этот материал, почитав побольше информации, я поняла, что в нашей стране это дорогое удовольствие. Поэтому мне пришла идея создать более дешевую, доступную версию для таких людей.

Юрий Царев:
Понятно, что собственное производство всегда будет дешевле. Это, можно сказать, белорусский прототип механической руки. Я хочу узнать, как нервный импульс передается в механическую руку?

Белорусский прототип механической руки – пообщались с разработчицей из Бреста-4

Василиса Жаркова:
Все благодаря микроконтроллеру Arduino. Здесь его, к сожалению, пока нет, потому что большая часть компонентов была с Национального детского технопарка. Однако за счет микроконтроллера я пишу код на ноутбуке, и за счет него передаются нужные команды в датчики, в сервоприводы, и все получается.

Подробности в видео.

# Технологии # Молодежь Беларуси

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