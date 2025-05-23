В Беларуси проходит первый форум «Молодёжь – стратегический ресурс нации»

Услышать инициативы и предложения студентов и реализовать лучшие из них. В Беларуси впервые проходит международный форум «Молодежь – стратегический ресурс нации», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он объединил 200 юношей и девушек из ведущих белорусских и российских вузов. Саратов, Тула, Санкт-Петербург, Москва, Вологда – география растянулась на тысячи километров. Каждый подготовил проект, в котором представил свое видение Союзного государства в будущем в таких сферах, как экономика, культура, политика, оборона, безопасность и образование. Например, прозвучали предложения о создании Единого союзного университета и даже одной валюты. Для присутствующих выступили известные спикеры – общественные деятели, депутаты, ученые.

Лилия Шкудова, студентка Тульского государственного университета (Россия): Мы приехали с выступлением на конференции. Тема моего выступления заключается в формировании патриотического воспитания отцом. Ну и, в принципе, можно сказать, что это достаточно важно как в контексте нашей страны России, так и в контексте белорусского народа, потому что нас объединяет историческая память о Великой Отечественной войне.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Какая-то часть из этих людей, конечно, составит деловую, политическую элиту наших стран. Им будет проще взаимодействовать в союзном ключе, как взаимодействуем сегодня мы с нашими российскими коллегами. Я бы хотел сказать, даже братьями. Нам бы хотелось, чтобы и эти молодые люди были между собой братьями и сестрами.

Форум проходит по субботу включительно. В ходе его работы наши гости ознакомятся с историческими, культурными и экономическими жемчужинами нашей страны.