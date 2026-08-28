В Минске открыли движение по мосту через Свислочь после масштабной реконструкции

На проспекте Независимости после масштабной реконструкции официально открыли движение по мосту через Свислочь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Важнейшая транспортная артерия столицы вернулась к привычному ритму в рекордные сроки – менее чем за два месяца. Сократить время ремонта в разы удалось благодаря перекрытию движения. Строители трудились круглосуточно и без выходных, максимально быстро, но не в ущерб качеству. Специалисты обновили бетонную оболочку сооружения, гидроизоляцию, деформационные швы и барьеры.

Сергей Рубченя, директор филиала «МСУ № 2» ОАО «Мостострой»: Было около 70 человек. Трудились мы, если вы видели, и день и ночь. Работали круглые сутки для того, чтобы просто сделать праздник и поехать к 1 сентября без проблем. Кто в школу, кто на работу, а кто после отпуска – все вернулись. Так что старались, и все у нас получилось.

Михаил Берестевич, заместитель директора ГП «Гордорстрой»:

Данное сооружение, так как является историко-культурной ценностью, осталось в тех же параметрах, в тех же габаритах. И по ширине проезжей части, и по высоте подмостового габарита. Грузоподъемность данного сооружения увеличилась до современных норм. Сегодня были проведены испытания Белорусским дорожным научно-исследовательским институтом, который подтвердил несущую способность А14, НК-112.

Поскольку мост представляет историческую ценность, за ремонтом строго следили специалисты «Белреставрации». К примеру, каждый камень для гранитных элементов декора мастера вырезали вручную. Несмотря на завершение работ на проезжей части, пешеходная зона продолжает преображаться.