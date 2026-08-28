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3 медали взяли белорусы на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 28 августа

28 августа 2026 17:33
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Соревновательный день 28 августа на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ принес отечественной команде три медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Ангелина Бардановская и Инна Неделькина показали третий результат в финале каноэ-двоек на дистанции 500 метров, их время – 2 минуты 2,67 секунды. И это бронзовая награда планетарного форума. Тройку сильнейших дополнили дуэты из Германии и Украины. 

Андрей Жолобов стал призером на 200-метровке в каноэ-одиночке, у него также бронза! Опередить земляка сумели только соперники из Польши и Узбекистана. Белорусский паралимпиец Илья Товпенец завоевал серебро на дистанции 200 метров среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Кроме того, сегодня наши спортсмены вышли в три финала. На дистанции 500 метров в женской каноэ-одиночке со вторым графиком в решающий заезд прошла Елена Ноздрева. В мужской байдарке-одиночке на 1 000 метров пятый результат на стадии 1/2 показал Владислав Кравец, он также сохраняет шанс на медаль. За награды планетарного форума продолжает борьбу и наша каноэ-четверка на 500-метровке. Победители в этих видах программы определятся 29 августа.

# Гребля

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