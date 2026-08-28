Евгений Золотой вышел в ½ финала ЧМ по академической гребле в Нидерландах

Евгений Золотой вышел в полуфинал чемпионата мира по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Планетарный форум проходит в Нидерландах.

Белорус на стадии 1/4 преодолел 2 километра за 6 минут 50,43 секунды. Это время оказалось лучшим в его заезде. Земляк опередил представителей России, Дании, Бразилии, Испании и Ирака и 29 августа поведет борьбу за путевку в медальную гонку.

Напомним, наш спортсмен является призером Олимпийских игр и чемпионата мира, а также действующим победителем континентального первенства. В женской двойке парной наши Татьяна Климович и Елена Фурман заняли 10-е место. В субботу выступление на турнире начнет белорусский экипаж в мужской восьмерке.