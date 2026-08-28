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В Беларуси готовят пособие для слабослышащих – что еще используют в обучении особенных деток

28 августа 2026 17:18
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Сила государства определяется тем, как оно заботится о самых уязвимых гражданах – речь о детях и пожилых людях. Наша страна эту заботу сделала приоритетом. Сегодня более 75% детей с особенностями психофизического развития обучаются в условиях интеграции. 

Система строится на принципах доступности и индивидуального подхода, а это не только пандусы и специальные парты, но и уникальные учебные пособия, современные тренажеры и методики с использованием искусственного интеллекта. 

К новому учебному году обновили программы, среду и сами подходы к обучению: от тактильных изданий из полистирола до первого отечественного комплекса для сенсорной интеграции. 

Как в Беларуси создают равный старт для каждого ребенка – в репортаже Эллы Маркевич.

# Образование в Беларуси # Дети # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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