В Беларуси готовят пособие для слабослышащих – что еще используют в обучении особенных деток

Сила государства определяется тем, как оно заботится о самых уязвимых гражданах – речь о детях и пожилых людях. Наша страна эту заботу сделала приоритетом. Сегодня более 75% детей с особенностями психофизического развития обучаются в условиях интеграции.

Система строится на принципах доступности и индивидуального подхода, а это не только пандусы и специальные парты, но и уникальные учебные пособия, современные тренажеры и методики с использованием искусственного интеллекта.

К новому учебному году обновили программы, среду и сами подходы к обучению: от тактильных изданий из полистирола до первого отечественного комплекса для сенсорной интеграции.