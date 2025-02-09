В Беларуси проходит очередная проверка боевой готовности

Военнообязанным предстоит повысить уровень подготовки по учетным специальностям и освоить новые виды вооружений. Только за прошлый год в армейские подразделения поступило 24 новых образца вооружения и техники, разработанных Госкомвоенпромом. Проверка боевой готовности – еще один шаг по повышению нашей обороноспособности. Ведь по внешнему контуру Беларуси по-прежнему не спокойно. Обстановка обязывает держать руку на пульсе, а порох – сухим. Об этом неоднократно заявлял глава государства. В свою очередь в Министерстве обороны заявляют, что для белорусской армии переизбрание Александра Лукашенко на новый президентский срок означает продолжение развития курса миролюбивой и оборонительной политики, а также выстраивания партнерских отношений с международным сообществом. На этот год в плане мероприятий по боевой подготовке и военному сотрудничеству – учения в рамках ШОС, совместные белорусско-российские маневры «Запад-2025», тренировка ОДКБ.