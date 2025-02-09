За год подняли 5000 проблем. Чем отличается работа депутатского корпуса 29-го созыва?

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

В 2024 году в связи с изменениями законодательства, и это именно по Минску, организована работа наших окружных советов, так называемых ТОСов, при котором в каждом районе, в каждом округе, их у нас 60, организована работа территориально-окружного совета. И он состоит из активных жителей, руководителей предприятий по месту территории. Возглавляет это депутат, его помощник. Именно окружной совет работает на упреждение.

Мы таких проблем за 2024 год в общей сложности подняли перед исполнительной властью порядка 5 тысяч. Из них почти 3 тысяч решено. Это то, что отличило работу депутатского корпуса 29-го созыва от предыдущих. Такой системы не было. Мы взяли за основу именно работу сельсоветов в регионе, на месте. Там, где председатель сельсовета и его депутаты решают вопросы, которые возникают у людей. Не надо обращаться в райисполком, облисполком и так далее.