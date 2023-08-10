Новости Беларуси. Обстановка у границы Беларуси не становится спокойней. Для ее надежной защиты гвардейцы-десантники проводят занятия под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас сейчас проводятся минно-заградительные занятия. На крытый участок местности минами, растяжки, нажимные мины. Первый идет сапер, который обнаруживает растяжки и в дальнейшем обозначает либо предупреждает группу по растяжкам и проводит по тропинке по данному участку.