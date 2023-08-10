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Гвардейцы-десантники проводят занятия под Брестом – изучают минновзрывные заграждения и приёмы оказания первой помощи

10 августа 2023 07:05
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Новости Беларуси. Обстановка у границы Беларуси не становится спокойней. Для ее надежной защиты гвардейцы-десантники проводят занятия под Брестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения изучают минновзрывные заграждения, тактическую медицину, приемы оказания первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях.

Гвардейцы-десантники проводят занятия под Брестом – изучают минновзрывные заграждения и приёмы оказания первой помощи-1

У нас сейчас проводятся минно-заградительные занятия. На крытый участок местности минами, растяжки, нажимные мины. Первый идет сапер, который обнаруживает растяжки и в дальнейшем обозначает либо предупреждает группу по растяжкам и проводит по тропинке по данному участку.

Гвардейцы-десантники проводят занятия под Брестом – изучают минновзрывные заграждения и приёмы оказания первой помощи-4

В ходе подготовки бойцы 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады активно используют опыт ведения специальной военной операции. Такие занятия позволяют повысить выучку и слаженность, отработать практику выполнения функциональных обязанностей.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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