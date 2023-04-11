В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил

Новости Беларуси. В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, которая проходит в Беларуси, в одном из подразделений механизированной бригады развернут пункт приема техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть машин снята с хранения. Их обслужили, заправили, подготовили к многокилометровому маршу.