В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил
Новости Беларуси. В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, которая проходит в Беларуси, в одном из подразделений механизированной бригады развернут пункт приема техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть машин снята с хранения. Их обслужили, заправили, подготовили к многокилометровому маршу.
Дмитрий Кубрик, командир автомобильной роты:
Отрабатываются мероприятия снятия техники с хранения, вопросы погрузки, разгрузки имущества вещевого, инженерных боеприпасов.
Основная цель проверки – определение способности подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.