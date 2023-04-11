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В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил

11 апреля 2023 06:34
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Новости Беларуси. В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, которая проходит в Беларуси, в одном из подразделений механизированной бригады развернут пункт приема техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть машин снята с хранения. Их обслужили, заправили, подготовили к многокилометровому маршу.

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил-1

Дмитрий Кубрик, командир автомобильной роты:
Отрабатываются мероприятия снятия техники с хранения, вопросы погрузки, разгрузки имущества вещевого, инженерных боеприпасов.

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил-4

Основная цель проверки – определение способности подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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