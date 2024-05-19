В Беларуси продолжается посадка овощей из борщевого набора – оценили обстановку в полях

В хозяйствах Беларуси продолжается посадка овощей. Поле того, как витаминный набор пройдет все этапы созревания, его часть отправится в стабфонды. Это наш запас на зиму. Скажете, еще рано об этом думать. Но готовь сани летом, как говорится. По планам на 2024 год стоит задача собрать более 1 176 тысяч тонн картофеля и превысить прошлогодние показатели по овощам. А значит, собрать около 570 тысяч тонн моркови, свеклы, капусты, лука, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Все то, что в осенью и зимой отлично вписывается в наш рацион и составляет так называемый борщевой набор. Наши корреспонденты отравились в поля, чтобы оценить виды на витаминный урожай.

Это поля, где скоро взойдет микс для борщевого набора. В Витебской области идет активная посадка овощей открытого грунта. В северном регионе под них отведено более 2 000 гектаров. По итогам сезона в областные стабфонды планируют заложить около 16 тысяч тонн такой продукции.

Александра Ходюкова, корреспондент:

В хозяйствах Витебской области ежегодно производят свыше 30 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта. Наибольшие плантации находятся на полях «Рудаково» в Витебском районе. В первые две недели мая здесь провели сев капусты. Сейчас все усилия сосредоточены на посадке моркови, свеклы и картофеля – под них отведено 70 гектаров. Ведущий агроном подчеркивает: холодная весна существенно не повлияла на сроки сева. Еще утром готовят борозды, а уже в обед закладывают семена.

Вот так происходит сев моркови. В этом году используют новый сорт. Если все сложится успешно, то вес корнеплода может доходить и до полукилограмма. В целом за счет высокого качества семян и соблюдения технологий в этом сезоне аграрии планируют собрать на 15 % овощей больше, чем в прошлом.

Татьяна Спасибенок, ведущий агроном-овощевод сельхозпредприятия «Рудаково»:

Под овощи отводятся определенные площади. Из года в год они практически всегда одинаковые – это 50 гектаров картофеля, 20 гектаров капусты, 5 гектаров свеклы и 15 гектаров моркови. По итогу при сборе урожая планируем получить, если сложить все вместе, около 3 000 тонн овощной продукции.

В Витебской области уже посеяно 200 гектаров овощей открытого грунта и более 1,5 тысячи гектаров картофеля. Набирает темпы капуста и лук. А сев моркови и свеклы приближается к финалу.