Белорусские дизайнеры восхищают стильными решениями! Узнали, что в тренде в 2026-м

Ядвига Чайковская, основатель модного проекта для дизайнеров и моделей:

Разные ткани, это разные интерпретации, разные образы. Это, возможно, где-то гибридные изделия, футуризм тоже сегодня активно пользуется популярностью. Белорусские бренды стараются удивлять, для предпринимателя это достаточно сложно, потому что мы понимаем, что нужно делать более базовую вещь, которую будут покупать все, но наши белорусские бренды не боятся рисковать, не боятся пробовать что-то новое, и у них это получается.



Белорусские дизайнеры каждый год все больше восхищают смелыми решениями и новаторскими подходами к моде. Они играют на контрастах и создают уникальные изделия. На этот раз профессионалы вдохновились собирательным образом белорусской женщины.

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