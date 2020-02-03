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В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооружённых Сил

03 февраля 2020 10:33
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Новости Беларуси. Ряд воинских частей и подразделений военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси приведены в боевую готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооружённых Сил-1

В Вооружённых Силах продолжается комплексная проверка. Состав дежурных сил по противовоздушной обороне усилен зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук» и «Оса». Перед авиацией поставлена задача по рассредоточению части сил и средств. Будут задействованы аэродромы в Барановичах, Мачулищах, Бобруйске, Лунинце, Боровцах. 

В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооружённых Сил-4

В рамках проверки воинские формирования совершают многокилометровые марши в заданные районы. Так, подразделения механизированных бригад уже приступили к выполнению поставленных задач, в том числе с боевой стрельбой в ночное время. Действовать приходится в разных условиях. Для преодоления водной преграды силами 7-го инженерного полка в кратчайшие сроки наведена мостовая переправа через Березину. Тем временем некоторые части и подразделения уже возвращаются в пункты постоянной дислокации, успешно выполнив поставленные задачи.

В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооружённых Сил-7

Напомним, внезапная проверка в белорусской армии началась 30 января. Манёвры необходимы, чтобы оценить способность Вооруженных Сил к выполнению самых сложных боевых задач. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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