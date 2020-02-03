Европейская ассоциация молодёжных карт впервые посетит Беларусь

Поводом для посещения станет подписание соглашения о вступлении в ассоциацию Белорусского республиканского союза молодёжи. Таким образом, БРСМ присоединится к 34-м европейским странам, по инициативе которых более 30 лет назад и была создана молодёжная ассоциация.

Такое взаимодействие между национальными организациями не только позволит укрепить студенческий диалог, но и сделает выездной туризм для молодёжи более доступным. Карта действительна во всех государствах-участниках. В некоторых из них она является удостоверением личности и даже дает право на бесплатный проезд.