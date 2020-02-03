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Порывы до 15-20 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

03 февраля 2020 06:41
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 3 февраля в Беларуси из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 15-20 м/с,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Порывы до 15-20 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

Не обойдётся без осадков. Воздух прогреется до 5 градусов тепла.

Порывы до 15-20 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-4

Похолодание синоптики обещают с середины недели. Пока же нынешняя зима претендует войти в историю как самая тёплая за весь период метеонаблюдений.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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