Порывы до 15-20 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 3 февраля в Беларуси из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 15-20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 3 февраля в Беларуси из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 15-20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля
Не обойдётся без осадков. Воздух прогреется до 5 градусов тепла.
Похолодание синоптики обещают с середины недели. Пока же нынешняя зима претендует войти в историю как самая тёплая за весь период метеонаблюдений.