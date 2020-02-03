Порывы до 15-20 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 3 февраля в Беларуси из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 15-20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

Не обойдётся без осадков. Воздух прогреется до 5 градусов тепла.