В Беларуси продлили срок подачи заявлений в комиссию для желающих вернуться на Родину до конца года

Комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений продолжит работу. Сроки подачи заявлений продлеваются до 31 декабря. Соответствующий Указ 26 января подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня состоялось очередное заседание комиссии под руководством генерального прокурора. Изучены обстоятельства по ряду обращений, поступивших в 2023-м. В целом с апреля 2023 года комиссия рассмотрела свыше 150 заявлений. Обращаться могут те, кто хочет вернуться в страну, но опасается этого в связи с возможной причастностью к совершению административных правонарушений или преступлений, связанных с общественно-политическими событиями. А также граждане, которые совершили такие преступления. Запросы принимаются в письменном и электронном вариантах.