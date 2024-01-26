Прямой эфир

В Беларуси продлили срок подачи заявлений в комиссию для желающих вернуться на Родину до конца года

26 января 2024 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений продолжит работу. Сроки подачи заявлений продлеваются до 31 декабря. Соответствующий Указ 26 января подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продлили срок подачи заявлений в комиссию для желающих вернуться на Родину до конца года-1

Сегодня состоялось очередное заседание комиссии под руководством генерального прокурора. Изучены обстоятельства по ряду обращений, поступивших в 2023-м. В целом с апреля 2023 года комиссия рассмотрела свыше 150 заявлений. Обращаться могут те, кто хочет вернуться в страну, но опасается этого в связи с возможной причастностью к совершению административных правонарушений или преступлений, связанных с общественно-политическими событиями. А также граждане, которые совершили такие преступления. Запросы принимаются в письменном и электронном вариантах.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – белорусским учёным: «Нам не нужны исследования ради исследований!»
26 января 2024 16:56

Лукашенко – белорусским учёным: «Нам не нужны исследования ради исследований!»

Лучших учёных и исследователей Беларуси наградили в Национальной библиотеке
26 января 2024 16:48

Лучших учёных и исследователей Беларуси наградили в Национальной библиотеке

Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе
26 января 2024 14:02

Как приготовить турецкую сладость локму? Рассказываем рецепт пончиков в сиропе