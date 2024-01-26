В Беларуси продлили срок подачи заявлений в комиссию для желающих вернуться на Родину до конца года

Сегодня состоялось очередное заседание комиссии под руководством генерального прокурора. Изучены обстоятельства по ряду обращений, поступивших в 2023-м. В целом с апреля 2023 года комиссия рассмотрела свыше 150 заявлений. Обращаться могут те, кто хочет вернуться в страну, но опасается этого в связи с возможной причастностью к совершению административных правонарушений или преступлений, связанных с общественно-политическими событиями. А также граждане, которые совершили такие преступления. Запросы принимаются в письменном и электронном вариантах.