В этом году в Минской области создано около 250 новых производств с 4 тысячами рабочими местами

Новости Беларуси. «Найти ресурсы для роста». До конца года все регионы области должны выйти на положительную динамику в промышленности и сельском хозяйстве. Такую задачу поставил губернатор Минска Борис Батура во время заседания облисполкома.

Пока же по итогам работы экономики за 9 месяцев ряд регионов не выполняют прогнозные показатели социально-экономического развития. Между тем, время, чтобы изменить ситуацию, еще есть. Среди приоритетных задач - создание новых производств. В этом году в экономику Минской области привлечено почти 30 триллионов инвестиций. Уже создано около 250 новых производств. Появилась почти 4 тысячи рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин, заместитель председателя Миноблисполкома:

В прошлом году довели до регионов такой важный показатель – это создание новых производств. То есть, которые сегодня не требуют ни денег, ни каких-то иных вещей. Просто требуют от руководителей районов, от команды председателя на сегодняшний день создания того инвестиционного климата, благоприятного, которые инвесторам бы, с удовольствием, пошли. При чем, для нас это важно. Понятно, прежде всего – это рабочие места, социальная стабильность. Сегодня, как правило, новые производства – это высокотехнологичные производства, экспортно-ориентированные, импортозамещающие. Поэтому, на сегодняшний день, я как бы ставлю во главу угла выполнение нашими районами этого показателя. К сожалению, не все наши регионы справляются с поставленной задачей.