Международные наблюдатели подключились к избирательной кампании в Беларуси

До первого в Беларуси единого дня голосования остается ровно месяц. Эта неделя – один из важнейших этапов: подходит к завершению образование участковых избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их количество соответствует числу участков для голосования – 5 411. Представителей в избиркомы выдвигали политические партии и другие общественные объединения, а также трудовые коллективы. Активность проявили и граждане путем подачи заявлений. Впереди огромная работа.

Участковые избирательные комиссии обеспечивают соблюдение избирательного законодательства, ведут информационную работу, готовят помещения и оборудование для голосования. К работе уже подключились и международные наблюдатели. В частности, от миссии СНГ. Они сегодня посетили Осиповичскую окружную избирательную комиссию, где прошла регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей и местные Советы.

Токтосун Сабыров, международный наблюдатель:

Никаких нарушений, отклонений мы сегодня не наблюдали. Надо отметить, что миссия наблюдателя СНГ – это мониторинг всего электорального цикла. Поэтому у нас в планах, естественно, как того требует законодательство и мы располагаем такими возможностями, правами, – посетить любые избирательные участки, любой избирательный штаб кандидата, промониторить, насколько исполняются выдвигаемые требования.

Юрий Даненков, председатель Осиповичской окружной избирательной комиссии:

Эта электоральная кампания проходит спокойно. Замечаний, жалоб в адрес окружной комиссии не поступало в настоящее время. Лица, которые выдвигались кандидатами в депутаты, предоставляли документы, то есть в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конечно, были какие-то вопросы в части подготовки необходимых документов, окружная комиссия давала консультации по необходимости.