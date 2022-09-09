Красный уровень опасности и ночные заморозки. Погода в Беларуси на выходные

Новости Беларуси. Белгидромет объявил на 9 сентября красный уровень опасности в связи с тем, что на большей части территории Гомельской и Минской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белгидромет объявил на 9 сентября красный уровень опасности в связи с тем, что на большей части территории Гомельской и Минской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настороженность у аграриев и дачников должен вызвать и прогноз о ночных заморозках. На большей части территории страны ожидается понижение температуры до -3 °C. В субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября, ожидаются долгожданные дожди.