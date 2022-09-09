Прямой эфир

Красный уровень опасности и ночные заморозки. Погода в Беларуси на выходные

09 сентября 2022 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белгидромет объявил на 9 сентября красный уровень опасности в связи с тем, что на большей части территории Гомельской и Минской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень опасности и ночные заморозки. Погода в Беларуси на выходные-1

Настороженность у аграриев и дачников должен вызвать и прогноз о ночных заморозках. На большей части территории страны ожидается понижение температуры до -3 °C. В субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября, ожидаются долгожданные дожди.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль «Белая Вежа» в Бресте, «Сожскі карагод» в Гомеле и День города в Минске. Афиша праздничных выходных
09 сентября 2022 07:37

Фестиваль «Белая Вежа» в Бресте, «Сожскі карагод» в Гомеле и День города в Минске. Афиша праздничных выходных

Президент проводит совещание с правительством 9 сентября. Какие вопросы на повестке дня?
09 сентября 2022 07:32

Президент проводит совещание с правительством 9 сентября. Какие вопросы на повестке дня?

Беларусь и Россия заключили соглашение о взаимном признании нарушений ПДД. Что изменится для граждан?
09 сентября 2022 06:29

Беларусь и Россия заключили соглашение о взаимном признании нарушений ПДД. Что изменится для граждан?