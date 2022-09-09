Фестиваль «Белая Вежа» в Бресте, «Сожскі карагод» в Гомеле и День города в Минске. Афиша праздничных выходных

Новости Беларуси. Сегодня, 9 сентября, Брест готовится встретить Международный театральный фестиваль «Белая Вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько праздничных дней зрители увидят постановки драматического, музыкального, уличного театров из девяти стран.

Так, в программу включили 28 спектаклей от 24 театральных коллективов. Постановки прозвучат на семи языках. Откроет фестивальную программу в Год исторической памяти спектакль «Не покидай меня» Брестского академического театра драмы.

В десятый раз атмосфера дружбы, мира и взаимопонимания объединит в городе над Сожем всех ценителей хореографического мастерства. В Гомеле сегодня дадут старт фестивалю «Сожскі карагод». В нем примут участие порядка 700 участников из 42 творческих коллективов. Зрелищным обещают организаторы его открытие – с фаер-шоу и огненным водопадом. Продлится мероприятие до конца выходных.