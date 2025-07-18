Прямой эфир

Лукашенко проводит селекторное совещание по уборочной кампании 2025 года

18 июля 2025 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко проводит селекторное совещание по уборочной кампании 2025 года-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко проводит селекторное совещание, приуроченное к уборочной кампании 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко обратил внимание, что погодные условия – дождь, жара, сильный ветер – могут усложнить уборку, вызвать полегание посевов и прорастание зерна.

«Уборку зерновых, зернобобовых и других культур могут усложнить и дожди, и шквалистый ветер, и высокая температура – любой неблагоприятный фактор внешней среды. Все это объективные обстоятельства, негативное влияние которых прогнозируемо», – сказал лидер белорусского государства.

По его мнению, необходимо заранее определить возможные риски и разработать стратегию по минимизации потерь.

«Любые риски можно и нужно минимизировать. Для этого и собираемся, чтобы обозначить проблемные вопросы, согласовать подходы, выработать стратегию уборочной кампании в данных условиях», – сказал Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко # Урожай

Другие новости рубрики

Все новости
Дороги – не место для гонок! В Беларуси стартовала профилактическая акция «Мотоциклист!»
18 июля 2025 07:58

Дороги – не место для гонок! В Беларуси стартовала профилактическая акция «Мотоциклист!»

Аграрии убрали 70% площадей с озимым ячменем
18 июля 2025 07:41

Аграрии убрали 70% площадей с озимым ячменем

18 июля стартует приём документов в колледжи на уровень среднего специального образования
18 июля 2025 06:58

18 июля стартует приём документов в колледжи на уровень среднего специального образования