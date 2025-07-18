Лукашенко проводит селекторное совещание по уборочной кампании 2025 года

Глава белорусского государства Александр Лукашенко проводит селекторное совещание, приуроченное к уборочной кампании 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко обратил внимание, что погодные условия – дождь, жара, сильный ветер – могут усложнить уборку, вызвать полегание посевов и прорастание зерна.

«Уборку зерновых, зернобобовых и других культур могут усложнить и дожди, и шквалистый ветер, и высокая температура – любой неблагоприятный фактор внешней среды. Все это объективные обстоятельства, негативное влияние которых прогнозируемо», – сказал лидер белорусского государства.

По его мнению, необходимо заранее определить возможные риски и разработать стратегию по минимизации потерь.

«Любые риски можно и нужно минимизировать. Для этого и собираемся, чтобы обозначить проблемные вопросы, согласовать подходы, выработать стратегию уборочной кампании в данных условиях», – сказал Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by