Известны результаты первого ЦЭ. Сколько выпускников получили высший балл?

Такая форма контроля знаний применялась впервые. Экзамен – одновременно и итоговый, и вступительный – сдавали 53 тысячи 11-классников. 6, 7 и 8 баллов набрали около 60 % из них. Это сопоставимо с итоговой аттестацией за последние два года. Около 10 % экзаменуемых не смогли подтвердить отметки 9 и 10 баллов, полученные в школах, гимназиях и лицеях. В целом же результаты показали, что новая форма итоговой аттестации выпускников оправдала себя. Выпускники в среднем справились примерно с 70 % заданий.

Детальный анализ результатов централизованного экзамена в Министерстве образования будет продолжен. Необходимо и в дальнейшем совершенствовать тестовый материал, а также работу педагогов.