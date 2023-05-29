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Известны результаты первого ЦЭ. Сколько выпускников получили высший балл?

29 мая 2023 10:09
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Новости Беларуси. Круглые отличники. 29 мая стали известны результаты первого централизованного экзамена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По белорусскому языку 100 баллов получили 413 выпускников, по русскому – 482.  

Известны результаты первого ЦЭ. Сколько выпускников получили высший балл?-1

Такая форма контроля знаний применялась впервые. Экзамен – одновременно и итоговый, и вступительный – сдавали 53 тысячи 11-классников. 6, 7 и 8 баллов набрали около 60 % из них. Это сопоставимо с итоговой аттестацией за последние два года. Около 10 % экзаменуемых не смогли подтвердить отметки 9 и 10 баллов, полученные в школах, гимназиях и лицеях. В целом же результаты показали, что новая форма итоговой аттестации выпускников оправдала себя. Выпускники в среднем справились примерно с 70 % заданий.  

Детальный анализ результатов централизованного экзамена в Министерстве образования будет продолжен. Необходимо и в дальнейшем совершенствовать тестовый материал, а также работу педагогов.  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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