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Герою Беларуси и выдающемуся учёному-конструктору Павлу Мариеву исполняется 85 лет

14 июня 2023 06:55
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Новости Беларуси. Герою Беларуси, доктору технических наук, заслуженному работнику промышленности Беларуси Павлу Мариеву сегодня, 14 июня, исполняется 85 лет. Его имя не одно десятилетие ассоциируется с производством белорусской карьерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герою Беларуси и выдающемуся учёному-конструктору Павлу Мариеву исполняется 85 лет-1

Большую часть своей жизни он посвятил Белорусскому автомобильному заводу, где прошел путь от технолога до генерального директора. На руководящую должность Павел Мариев заступил в тяжелые для промышленности 90-е годы. Несмотря на трудности, благодаря знаниям и инженерному таланту, ему удалось преодолеть экономический кризис, удержать позиции завода на мировом рынке и расширить линейку самосвалов марки «БелАЗ».

Герою Беларуси и выдающемуся учёному-конструктору Павлу Мариеву исполняется 85 лет-4

Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:
Перед нами постоянно стояли задачи расширения производства. И мы прошли ряд реконструкций. Они проходили тоже напряженно, но мы создавали все новые и новые мощности, набирали кадры, строили город вокруг «БелАЗа». Мы пришли к сегодняшнему дню, когда «БелАЗ» уже называют гигантом.

Герою Беларуси и выдающемуся учёному-конструктору Павлу Мариеву исполняется 85 лет-7

После ухода на заслуженный отдых Павел Мариев ни на минуту не забывает о родном предприятии. Юбиляр и сегодня живет его проблемами и достижениями.

# Праздники # общество # Павел Мариев # Фотофакт

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