Герою Беларуси и выдающемуся учёному-конструктору Павлу Мариеву исполняется 85 лет
Новости Беларуси. Герою Беларуси, доктору технических наук, заслуженному работнику промышленности Беларуси Павлу Мариеву сегодня, 14 июня, исполняется 85 лет. Его имя не одно десятилетие ассоциируется с производством белорусской карьерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большую часть своей жизни он посвятил Белорусскому автомобильному заводу, где прошел путь от технолога до генерального директора. На руководящую должность Павел Мариев заступил в тяжелые для промышленности 90-е годы. Несмотря на трудности, благодаря знаниям и инженерному таланту, ему удалось преодолеть экономический кризис, удержать позиции завода на мировом рынке и расширить линейку самосвалов марки «БелАЗ».
Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:
Перед нами постоянно стояли задачи расширения производства. И мы прошли ряд реконструкций. Они проходили тоже напряженно, но мы создавали все новые и новые мощности, набирали кадры, строили город вокруг «БелАЗа». Мы пришли к сегодняшнему дню, когда «БелАЗ» уже называют гигантом.
После ухода на заслуженный отдых Павел Мариев ни на минуту не забывает о родном предприятии. Юбиляр и сегодня живет его проблемами и достижениями.