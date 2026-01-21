В честь Дня инженерных войск в Гродно прошли показательные выступления военнослужащих 557-й бригады

Особая миссия по защите страны. 21 января в Беларуси – День инженерных войск. В честь своего профессионального праздника военнослужащие 557-й инженерной бригады в Гродно раскрыли секреты мастерства. В день открытых дверей для гостей подготовили показательные выступления и пиротехническое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде, разведка доложила о движении бандформирования. Военные получили задание – заминировать дорогу. Таким образом, противник был остановлен. После его ликвидации, саперы взялись за разминирование участка. Боевую задачу выполнили. Подобные навыки необходимы при обезвреживании взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Также военные инженеры не раз демонстрировали мастерство наведения понтонных переправ, в том числе для гражданского населения во время реконструкции одного из гродненских мостов через Неман. Бригада оснащена современным вооружением и техникой.

Егор Дех, командир саперного отделения 557-й инженерной бригады:

Конечно, это не сравнится с тем, что может быть явно, но мы максимально старались вам показать эти действия, эти взрывы, эти выстрелы, чтобы было более-менее реалистично. Тем не менее адреналин у всех был на высоте, поэтому все рады отметить юбилейную дату.