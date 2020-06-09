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Президент Беларуси: «Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. В этом суть нашего островка безопасности»

09 июня 2020 14:32
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Новости Беларуси. Сохранить стабильность и порядок в стране – главная задача системы национальной безопасности. На это особое внимание обратил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обсуждения было вынесено много вопросов. Основная тема разговора – избирательная кампания. Она стартовала несколько недель назад, но уже показала, что далеко не все готовы действовать цивилизованно и в рамках закона.

Президент Беларуси: «Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. В этом суть нашего островка безопасности»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кругом нарушения законодательства, более того – этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши. То, что в борьбе за симпатии населения они используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания – это пусть разбираются сами люди. Они проанализируют, сделают соответствующие выводы. Народ разберется.

Президент Беларуси: «Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. В этом суть нашего островка безопасности»-4

Александр Лукашенко: допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется очень дорого за это заплатить

Схемы поведения отдельных претендентов на статус кандидата и их инициативных групп известны. Белорусские правоохранители также хорошо осведомлены о так называемых заказчиках беспорядков.

Президент Беларуси: представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации

Президент Беларуси: «Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. В этом суть нашего островка безопасности»-7

Александр Лукашенко:
Нашим людям не следует излишне напрягаться и переживать. Мы должны обеспечить каждому человеку (возможность – прим. ред.) спокойно ходить по своей земле, а родителям, как это всегда было во всех наших городах, спокойно не просто ходить по земле, а с маленькими детишками за руку в любое время суток и гордиться своей страной. Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. Это главное, что отличает нас от других. В этом суть нашего островка безопасности, и это мы должны сохранить, чего бы это нам ни стоило.

Президент Беларуси: «Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. В этом суть нашего островка безопасности»-10

Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости – возможность обсудить и оценить складывающуюся обстановку. Госорганы системы национальной безопасности готовы обеспечить стабильность в стране на всех этапах важнейшей политической кампании.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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