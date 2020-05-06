В Беларуси пенсии и пособия начнут выплачивать с 6 мая

Новости Беларуси. «Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выплата в отделениях почтовой связи Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей начнется с 6 мая.

С 7 мая пенсию можно получить в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях, с 8 мая – в Бресте. Кто не успеет получить деньги до праздника, может сделать это и 9 мая. Правда, в этот день будут работать только дежурные почтовые отделения.