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В Беларуси пенсии и пособия начнут выплачивать с 6 мая

06 мая 2020 10:36
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Новости Беларуси. «Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выплата в отделениях почтовой связи Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей начнется с 6 мая.

В Беларуси пенсии и пособия начнут выплачивать с 6 мая-1

С 7 мая пенсию можно получить в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях, с 8 мая – в Бресте. Кто не успеет получить деньги до праздника, может сделать это и 9 мая. Правда, в этот день будут работать только дежурные почтовые отделения.

# Пенсии # общество # Фотофакт

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