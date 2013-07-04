В Беларуси отметили День Независимости. Итоги праздника

Новости Беларуси. Беларусь отметила День независимости. Накануне вечером грандиозный гала-концерт «Квітней, мая Беларусь» и республиканская акция «Споём гимн вместе» собрали у стелы «Минск - город-герой» сотни тысяч минчан и гостей столицы. Гимн зазвучал, как только перед стелой появился огромный флаг республики. Мотив подхватили в каждом регионе Беларуси.

Более миллиона человек приняли участие в праздничных мероприятиях в День Независимости. Массовые гулянья прошли в Минске и во всех областных и районных центрах страны. В столице за военным парадом и спортивно-молодежным шествием наблюдали около 300 тысяч человек.

И как отметили правоохранители, праздник в Минске прошёл организованно, спокойно, без каких-либо происшествий. А аварийность на дорогах оказалась вдвое меньше, чем в обычный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления общественных связей МВД Республики Беларусь:

Органами внутренних дел был обеспечен высокий уровень охраны общественного порядка. Плюс к этому, правовая культура наших граждан год от года растёт, и люди с вниманием относятся ко всем мероприятиям, которые проводятся милицией по обеспечению безопасности. Всё это позволило не допустить совершения преступлений и правонарушений в местах массового пребывания и отдыха как наших граждан, так и гостей столицы.

Поддерживали в порядке — самочувствием отдыхающих — и медики. В день праздника вахту несли полторы сотни бригад скорой помощи. Впрочем, последняя нужна была разве что при штатных вызовах.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Мы работали в штатном режиме. Действительно, ситуация оказалась совершенно спокойной. 1600 вызовов за сутки - это наша ежедневная норма.

Спокойно было и на дорогах. Причем, в этом плане вчера установили рекорд. На магистралях столицы произошло в два раза меньше ДТП, чем в обычный день. Да и то — в основном мелкие. Несерьезно пострадало три человека. Такие итоги в ГАИ называют не иначе как хорошей работой.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

3 июля работники столичной Госавтоинспекции работали в усиленном режиме. Инспекторы ГАИ обеспечивали дорожную безопасность на всех ключевых перекрестках и магистралях столицы. И благодаря общим усилиям, а также сознательности минчан и гостей столицы, удалось избежать крупных происшествий.

Гуляли и с аппетитом. Управление торговли до вечера подсчитывало сумму выручки. Вчера на главных площадках массовых гуляний минчане потратили миллиард рублей. Причем, товары продавались без торговой наценки. Покупали в основном мороженое, шашлыки, минеральную воду и квас.

Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

За 3 июля реализовано более 60 тонн мороженого, более 450 тысяч литров прохладительных напитков, более 60 тонн кваса, 120 тонн жареных колбасок, шашлыков, продукции собственного производства.

Такое празднование действительно в белорусском стиле. Весело, на широкую ногу, но без излишеств. Некоторые минчане шутят, отдохнем от праздника на работе. Хотя уже послезавтра очередные выходные.