Александр Лукашенко поздравил выпускников военных учебных заведений Беларуси и России, вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава

Новости Беларуси. Беларусь будет всеми доступными способами отстаивать свои национальные интересы. Об этом сегодня заявил глава государства Александр Лукашенко на приеме выпускников факультета Генштаба Вооруженных Сил, командно-штабного факультета Военной академии Беларуси и военных учебных заведений России.

Президент вручил сегодня генеральские погоны представителям высшего офицерского состава силовых структур и специальные листы об объявлении благодарности Президента военнослужащим Вооруженных Сил, органов госбезопасности, пограничной службы, сотрудникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Систему военного образования начали выстраивать в Беларуси еще в 90-х. Сейчас высшая ступень — факультет Генерального штаба Вооруженных Сил. Высокий уровень преподавательского состава, хорошая тренировочная база, новейшие технологии. Его выпускники — это офицеры стратегических звеньев в области военной безопасности и обороны страны. Иными словами, специалисты государственного и военного управления.

Вчера они чеканили шаг на параде, сегодня они - во Дворце республики. Элита белорусских вооруженных сил. В одном строю те, кто делает первые шаги по карьерной лестнице, и те, у кого за плечами годы службы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здравствуйте, товарищи офицеры!

Беларусь будет всеми доступными способами отстаивать свои национальные интересы. Как отметил Президент, белорусский народ знает цену миру и всегда готов отстоять свой суверенитет.

Александр Лукашенко:

События последних лет наглядно свидетельствуют, что военная сила, к сожалению, по-прежнему остается в арсенале средств разрешения определенных экономических и политических проблем. Все новые страны под благовидными предлогами по защите демократии, в борьбе с международным терроризмом, недопущению распространения оружия массового поражения становятся объектами открытой агрессии. О результатах этих деяний ярко свидетельствуют события последнего времени в Северной Африке, на Ближнем Востоке. В этих регионах царят хаос, безвластие и откровенный бандитизм. Такие непростые условия обязывают нас обеспечивать свою безопасность, суверенитет и независимость, опираясь прежде всего на собственные силы. У Беларуси нет геополитических амбиций, но свои национальные интересы мы будем отстаивать всеми доступными способами. Для этого у нас имеется весь современный арсенал средств адекватного реагирования на внешние и внутренние угрозы национальной безопасности.

Из-за парты — сразу в бой. Решать стратегические задачи уже на практике нынешним выпускникам предстоит буквально в ближайшее время. В сентябре многие из них примут участие в мероприятиях оперативной подготовки — совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад — 2013».

Александр Лукашенко:

Качество и эффективность подготовки белорусской Военной академии признаны далеко за пределами нашего государства. Свидетельством тому является заинтересованность военных ведомств стран ближнего и дальнего зарубежья в обучении специалистов для своих Вооруженных Сил именно в наших учебных заведениях. Вам предстоит решить сложные и ответственные задачи по подготовке войск, по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, соединений воинских частей, охране нашей границы, обеспечению общественной безопасности, борьбе с коррупцией, защите экономической безопасности. Одним из приоритетов вашей деятельности должно стать укрепление в обществе чувства патриотизма, готовности к защите национальных интересов в Беларусь. Но самое главное - вам предстоит обучать и воспитывать подчиненных - новое поколение наших граждан, родившихся и выросших в суверенном государстве. Они должны чувствовать не только ваши требовательность и строгость, но и справедливость, заботу и поддержку. Мы верим в вас, рассчитываем на вашу энергию и инициативу, ответственность и высокий профессионализм. Я хочу, чтобы вы были достойны этого доверия. Особенно хотелось бы поприветствовать офицеров Вооруженных Сил Казахстана, ставших очередными выпускниками факультета Вооруженного штаба Вооруженных Сил. Успешное завершение обучения в этом вузе - это свидетельство результативности взаимодействия наших стран в военной области и эффективного двустороннего сотрудничества.

Отличники учебы традиционно получают ещё и благодарности от Президента. Каждый, чеканя шаг, подходит к Главе государства. Андрей Головчиц 10 лет назад окончил военную академию, дослужил до майора. Сейчас получил красный диплом командно-штабного факультета. О развитии собственном и в целом белорусской армии говорит уверенно.

Андрей Головчиц, выпускник командно-штабного факультета Военной Академии Республики Беларусь:

Уровень образования не только слушателей, но и курсантов с каждым годов растет. Он все выше и выше. Ввиду того, что требования к курсантам, слушателям, офицерам на различных должностях очень высокие, поэтому надо соответствовать данному уровню.

Молодым есть на кого ровняться. Александр Лукашенко сегодня вручил и генеральские погоны представителям высшего офицерского состава силовых структур. Генерал-майор - теперь так будут обращаться к начальнику УВД Витебского облисполкома Игорю Евсееву и начальнику Академии МВД Беларуси Владимиру Бачиле. Прокурору Гродненской области Виктору Морозову вручены погоны государственного советника юстиции третьего класса. Каждому из них есть что рассказать об успехах в работе.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:

С этого года мы переходим на новые стандарты подготовки кадров. Выходим на Болонскую систему. В связи с этим, у нас на год сокращается процесс обучения. В этом году мы отметили 55-летие. Мы подготовили 25 тысяч выпускников за это врямя. Тысяча из них - отличники, 5 выпускников академии - это министры внутренних дел и 38 генералов. Поэтому, действительно, нам есть чем гордиться.

Виктор Морозов, прокурор Гродненской области:

Наши сотрудники составляют костяк управления Следственного комитета по Гродненской области и занимают руководящие посты. Поэтому мы надеемся, что те лучшие традиции, которые были в Следствии прокуратуры, перенесены сегодня в Следственный комитет.

После почетной миссии Президент поздравил военных с успешным окончанием учебы. Александр Лукашенко о службе знает не понаслышке. И к людям в погонах у Главы государства - отношение особое.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Поздравляю тех, кто сегодня награжден. Я очень надеюсь, что это очередная награда, а у кого-то только начало, и я буду рад с вами встретиться при подобных обстоятельствах в резиденции президента. Но, самое главное, я хочу поздравить всех присутствующих с еще одним очень важным и, что там греха таить, откровенно скажу - тяжелым, с окончанием тяжелого этапа в вашей жизни. Учеба никогда не давалась легко тем, кто хотел учиться. Я думаю, что в этом строю все те, кто осознанно избрали свой путь в жизни и хотели учиться. Поэтому этот путь был нелегким. Он пройден. Хотелось бы, чтобы этот путь, который вы прошли, был хорошим фундаментом в вашей дальнейшей жизни, чтобы вы били не только для страны образцом, а прежде всего были образцом и примером для своей семьи и для своих детей. Счастья и успехов вам в вашем нелегком, но благородном труде.

Официальной часть закончилась и Глава государства пригласил военных в зал приемов. О качестве образования, успехах наших военных и новых горизонтах говорили уже в неформальном общении. Президент пожелал всем надежного тыла и успехов в служении Отечеству.