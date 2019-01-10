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В Беларуси отмечают первые случаи обморожения. Рассказываем, как избежать холодовых травм

10 января 2019 14:51
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Новости Беларуси. Первые жертвы мороза в Беларуси. В Малоритском районе замерз 53-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем, в эти дни врачи не отмечают резкого всплеска случаев обморожений.

Стало известно, когда в Беларуси ослабнут морозы

Так, в Минске сейчас с холодовыми травмами находятся пять пациентов – практически все при этом накануне употребляли спиртное.

В Беларуси отмечают первые случаи обморожения. Рассказываем, как избежать холодовых травм-1

Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением БСМП Минска:
Более массовые обморожения случаются тогда, когда приходят очень низкие холода – минус 25-минус 35, и это случается внезапно. Тогда обморожений больше. Вышел человек в более легкой одежде, постоял 15 минут на остановке и получил отморожение кистей, ушей, щек и так далее. Такие случаи тоже бывали.

В Беларуси отмечают первые случаи обморожения. Рассказываем, как избежать холодовых травм-4

Наиболее уязвимы в морозы люди без определенного места жительства. Напомним, во всех крупных городах для них работают мобильные пункты обогрева. В тоже время жертвой холодной погоды можно стать и по собственной беспечности.

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# Погода в Беларуси # общество # Дмитрий Мазолевский # Фотофакт

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