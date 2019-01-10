В Беларуси отмечают первые случаи обморожения. Рассказываем, как избежать холодовых травм

Новости Беларуси. Первые жертвы мороза в Беларуси. В Малоритском районе замерз 53-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем, в эти дни врачи не отмечают резкого всплеска случаев обморожений.

Стало известно, когда в Беларуси ослабнут морозы

Так, в Минске сейчас с холодовыми травмами находятся пять пациентов – практически все при этом накануне употребляли спиртное.