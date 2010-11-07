В Беларуси отмечается День Октябрьской революции

И хотя с момента событий 1917 прошло уже 93 года, праздник 7 Ноября сохранил статус государственного. События осени 1917 года стали одними из самых значительных в XX веке и коренным образом повлияли на ход дальнейшей истории.

С Днем Октябрьской революции соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Седьмого ноября 1917 года наши деды и прадеды сделали первый шаг на пути к социально справедливому обществу, реализовали право наций на самоопределение и заложили основы строительства белорусского государства», – говорится в поздравлении.

Мероприятия по случаю годовщины Великого Октября прошли по всей Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По традиции в этот день цветы легли к памятникам Ленину. Там собрались представители коммунистической партии Беларуси, молодежь и ветераны.

Татьяна ГОЛУБЕВА, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Это действительно праздник, который освободил людей, дал возможность, заставил людей труда к себе уважительно относиться. Я думаю, что самое главное – это справедливость.

В Беларуси уже стало доброй традицией именно в этот день открывать важнейшие для страны социальные объекты. В «ноябрьском списке» их десятки.

Седьмое ноября – символичная дата для столичного метрополитена. В 1997 году в этот день первые вагоны отправились на станцию «Могилевская». А в 2005 открылись станции «Спортивная», «Кунцевщина» и «Каменная горка», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Два года назад столичная подземка пополнилась остановками «Борисовский тракт» и «Уручье». К ноябрьской традиции причастна и Минская кольцевая. Ровно год назад в Гомеле открылся новый автомобильной мост через Сож.