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В Беларуси от коронавируса выздоровели 31 273 пациента

16 июня 2020 14:24
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси от коронавируса выздоровели 31 273 пациента -1

Выздоровели и выписаны 31 273 пациента, у которых ранее был подтвержден вирус. Зарегистрированы 55 370 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено 760 с половиной тысяч.

В Беларуси от коронавируса выздоровели 31 273 пациента -4

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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