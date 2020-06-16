В Беларуси от коронавируса выздоровели 31 273 пациента

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выздоровели и выписаны 31 273 пациента, у которых ранее был подтвержден вирус. Зарегистрированы 55 370 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено 760 с половиной тысяч.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.