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«Вы можете представить: 150 мужиков сидят и плачут?» Глава «Совета отцов» рассказал о первой встрече для пап в Минске

16 июня 2020 12:16
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«Вы можете представить: 150 мужиков сидят и плачут?» Глава «Совета отцов» рассказал о первой встрече для пап в Минске -1

Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
У нас чуть больше 3 тысяч пап. Наша цель – поговорить с каждым папой. Мы сотрудничаем с министерством образования и очень им благодарны за возможность, и проводим там мужские эти конференции, родительские собрания для пап, группы у нас проходят для пап, тренинги в нескольких школах проходят для пап.

И я увидел одну вещь, первый опыт, который вот у меня застрял колом – это было в одной из минских школ, 150 отцов было. Рабочий район, то есть не интеллигенция, и мы говорим о том, каковы последствия вашей безответственности. Вот цифры, простая статистика, которая в общем доступе – и они плачут.

Вы можете представить – 150 мужиков сидят и плачут? А потом подходят и говорят: «А что теперь делать?» И тогда мы начали думать о тренингах, чтобы помогать отцам быть более ответственными. Поэтому первая вещь, которая очень важна – это осведомлённость, более широко чтобы люди понимали это.

# Дети и родители # общество # Александр Величко

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