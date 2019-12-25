Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово

Новости Беларуси. Один из самых важных праздников для верующих – Рождество Христово – отмечают 25 декабря в 100 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождество празднуется трижды: на ночной мессе, мессе на заре и дневной. В этот день служба идет во всех костелах Беларуси. Причем празднуется трижды: на ночной мессе, мессе на заре и дневной.

«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым

Само празднование длится восемь дней: с 25 декабря по 1 января. Этот период называется Октавой Рождества. На него приходятся дни памяти апостолов и святых мучеников.