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Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово

25 декабря 2019 12:19
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Новости Беларуси. Один из самых важных праздников для верующих – Рождество Христово – отмечают 25 декабря в 100 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово-1

Рождество празднуется трижды: на ночной мессе, мессе на заре и дневной. В этот день служба идет во всех костелах Беларуси. Причем празднуется трижды: на ночной мессе, мессе на заре и дневной.

«Вместе с верой мы передаём потомкам самое главное». Президент поздравил верующих Беларуси с Рождеством Христовым

Само празднование длится восемь дней: с 25 декабря по 1 января. Этот период называется Октавой Рождества. На него приходятся дни памяти апостолов и святых мучеников.

Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово-4

Праздник светлый, праздник добрый, праздник семейный. Праздник любви, радости, счастья.

Характерным элементом праздника является обычай украшать дом. Рядом с наряженной елью устраивается рождественский вертеп: фигурки Девы Марии и святого Иосифа рядом с лежащим в яслях младенцем Иисусом, вокруг которых помещают фигурки животных.

Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово-7

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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