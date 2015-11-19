Эксклюзивные фотографии Хепберн, Мосс, Деппа и других знаменитостей выставлены на аукционе в Лондоне

Новости Великобритании. Аукционный дом Dreweatts & Bloomsbury выставил на продажу снимки икон стиля за последние 100 лет, выполненные известными фотографами. На фото можно увидеть Одри Хепберн, Брижит Бордо, Кейт Мосс, Дрю Бэрримор, молодого Джонни Деппа и других.



Фото: Кейт Мосс

Всего представлено 177 фотографий, как цветных, так и черно-белых. Они выполнены такими легендарными фотографами, как Терри О’Нил, Эллиотт Эрвитт, Ангус МакБин, Патрик Демаршелье и Марио Тестино. Цены стартуют с отметки $1,5 тысяч.



Фото. Брижит Бордо

Представленная подборка фотографий, которые датируются начиная с 1980-х, заканчивая 2000-ми, – это настоящее визуальное путешествие по постоянно изменяющейся моде, а также ориентир для современной поп-культуры.



Фото. Мэрилин Монро