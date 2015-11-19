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Эксклюзивные фотографии Хепберн, Мосс, Деппа и других знаменитостей выставлены на аукционе в Лондоне

19 ноября 2015 20:19
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Новости Великобритании. Аукционный дом Dreweatts & Bloomsbury выставил на продажу снимки икон стиля за последние 100 лет, выполненные известными фотографами.

На фото можно увидеть Одри Хепберн, Брижит Бордо, Кейт Мосс, Дрю Бэрримор, молодого Джонни Деппа и других.

Эксклюзивные фотографии Хепберн, Мосс, Деппа и других знаменитостей выставлены на аукционе в Лондоне-1


Фото: Кейт Мосс

Всего представлено 177 фотографий, как цветных, так и черно-белых.

Они выполнены такими легендарными фотографами, как Терри О’Нил, Эллиотт Эрвитт, Ангус МакБин, Патрик Демаршелье и Марио Тестино.

Цены стартуют с отметки $1,5 тысяч. 

Эксклюзивные фотографии Хепберн, Мосс, Деппа и других знаменитостей выставлены на аукционе в Лондоне-4


Фото. Брижит Бордо

Представленная подборка фотографий, которые датируются начиная с 1980-х, заканчивая 2000-ми, – это настоящее визуальное путешествие по постоянно изменяющейся моде, а также ориентир для современной поп-культуры.

Эксклюзивные фотографии Хепберн, Мосс, Деппа и других знаменитостей выставлены на аукционе в Лондоне-7


Фото. Мэрилин Монро

Аукцион Dreweatts & Bloomsbury состоится в Лондоне 19 ноября, сообщает газета The Independent

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Звезды # Джонни Депп # Одри Хепберн # Кейт Мосс

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