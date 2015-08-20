Из бюджета Минска на подготовку новому учебному году выделено почти 250 млрд рублей

Новости Беларуси. В Беларуси завершаются последние приготовления к новому учебному году. Обновленные классы, интерактивные доски и специальная пропускная система. Сегодня все школы должны получить паспорта готовности.

1 сентября учеников ждут более 3 тысяч учреждений образования. Впервые откроют свои двери 3 школы в Пинске, Гродно и Минске.

Только из бюджета столицы на подготовку новому учебному году выделено почти 250 миллиардов белорусских рублей. В Минске отремонтировано около 10 тысяч квадратных метров кровельных покрытий, почти 15 пищеблоков и около трех десятков санузлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Харик, начальник отдела технадзора за капитальным и текущим ремонтом учреждений образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Первого сентября откроется школа в микрорайоне Лебяжий на 1020 ученических мест, строительство которой велось в течение двух лет. По инвестиционной программе города Минска предусмотрено строительство четырех школ и проектируется еще пять.