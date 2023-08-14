В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары с 15 по 17 августа

Новости Беларуси. Жаркое начало недели ожидает белорусов. Во всяком случае, со вторника по четверг, с 15 по 17 августа, синоптики объявили из-за жары оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих районах температура воздуха составит плюс 30-34 градуса. Температурный максимум обещают по юго-западу Беларуси. Среди факторов опасности таких погодных условий высокая вероятность получения тепловых ударов. Стоит позаботиться о здоровье. В МЧС, в свою очередь, напоминают, что в жару увеличивается число случаев гибели людей при купании. Высока вероятность пожаров, увеличения дорожно-транспортных происшествий и нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики.