14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас

В этот день в церквях освещают первый урожай меда, благословляют на его употребление. Медовый Спас – это начало Успенского поста, который продолжится до 28 августа. Несмотря на строгость, он считается одним из самых лакомых, ведь в это время поспевает много фруктов и овощей. Медовый Спас начинал пост, Яблочный – означал его середину, а Ореховый – завершал. На первый Спас проводились медовые ярмарки, а хозяйки в этот день готовили медовуху и квас, пекли пироги и ароматные пряники.