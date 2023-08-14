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14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас

14 августа 2023 07:49
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Новости Беларуси. В первой половине августа начинаются Спасовки или Спасы. Считается, что названия этих праздников даны в честь Иисуса Христа Спасителя. Первый, Медовый Спас, имеет постоянную дату – 14 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас-1

В этот день в церквях освещают первый урожай меда, благословляют на его употребление. Медовый Спас – это начало Успенского поста, который продолжится до 28 августа. Несмотря на строгость, он считается одним из самых лакомых, ведь в это время поспевает много фруктов и овощей. Медовый Спас начинал пост, Яблочный – означал его середину, а Ореховый – завершал. На первый Спас проводились медовые ярмарки, а хозяйки в этот день готовили медовуху и квас, пекли пироги и ароматные пряники.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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