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В Беларуси попрощались с гостями и спортсменами II Игр стран СНГ

14 августа 2023 08:05
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Эта была отличная возможность проявить себя, а гостеприимство Беларуси просто поражает. С такими впечатлениями покидают нашу страну участники II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 14 августа из Национального аэропорта Минск домой отправилась спортивная делегация Азербайджана.

В Беларуси попрощались с гостями и спортсменами II Игр стран СНГ-1

В их медальной копилке 62 награды. Лучше всего проявили себя борцы вольного стиля, каратисты и дзюдоисты. Гости отметили высочайший уровень организации соревнований. И эту высоко поднятую планку в 2025-м предстоит удержать Азербайджану, ведь именно там состоятся уже III Игры стран СНГ. Их примет Гянджа – второй по величине город страны. Уже сейчас там строят новый спортивный комплекс.

# Игры стран СНГ # общество # Фотофакт

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