В Беларуси попрощались с гостями и спортсменами II Игр стран СНГ

Эта была отличная возможность проявить себя, а гостеприимство Беларуси просто поражает. С такими впечатлениями покидают нашу страну участники II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 14 августа из Национального аэропорта Минск домой отправилась спортивная делегация Азербайджана.

В их медальной копилке 62 награды. Лучше всего проявили себя борцы вольного стиля, каратисты и дзюдоисты. Гости отметили высочайший уровень организации соревнований. И эту высоко поднятую планку в 2025-м предстоит удержать Азербайджану, ведь именно там состоятся уже III Игры стран СНГ. Их примет Гянджа – второй по величине город страны. Уже сейчас там строят новый спортивный комплекс.