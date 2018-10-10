«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

Новости Беларуси. Столичный дворник нестандартно совместил профессию и хобби, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вот уже 10 лет Денис Юрков исправно убирает двор вблизи общежития на проспекте Пушкина. Кроме очевидной любви к чистоте и порядку мужчина обожает рисовать.

После работы возможности заниматься любимым делом нет, а вот пары часов во время смены вполне хватает для создания необычных композиций из опавших листьев.

Снимки его рукотворных шедевров регулярно «всплывают» в соцсетях работников соседних офисов и прохожих.

Денис Юрков:

Первая идея – женщина на вахте посоветовала дом. А потом уже я решил солнышко. А сегодня уже и птиц подрисовал к солнышку. Я рад, что многие люди видят это, обращают внимание.

Татьяна Давидович:

Так как я сама воспитатель и творческий человек, мне было очень приятно увидеть эту работу.

Татьяна Гергянец:

Я считаю, что, создавая вот такую красоту, создает позитивное настроение для людей.