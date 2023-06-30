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В Беларуси обновят закон об исполнении наказаний. Что изменится для осуждённых?

30 июня 2023 10:47
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Новости Беларуси. Беларусь планирует присоединиться к ШОС в ускоренном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июня на заключительном заседании 9-й сессии Палаты представителей депутаты приняли законопроект о присоединении нашей страны к международным договорам в рамках Организации.

Беларусь планирует присоединиться к ШОС в ускоренном формате. Что это даёт – рассказал Савиных.

В Беларуси обновят закон об исполнении наказаний. Что изменится для осуждённых?-1

Также депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам исполнения наказаний. Обновленный документ предусматривает ряд изменений. Например, краткосрочное свидание с заключенным можно будет заменить видеозвонком, появится возможность привлекать к воспитательной работе с осужденными общественные организации. Кроме этого, в исправительных учреждениях можно будет создавать реабилитационные центры для зависимых от алкоголя и наркотиков.

В Беларуси обновят закон об исполнении наказаний. Что изменится для осуждённых?-4

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Этот законопроект направлен на гуманизацию данного вопроса. И, самое главное, на использование с учетом имеющейся законоприменительной практики. Также ряд вопросов, которые направлены на исполнение, скажем так, тех нюансов, которые были выявлены в ходе практикоприменения. В частности, обязательно уведомление письменное лица о том, что оно меняет место жительства. Потому что раньше это можно было делать через телефонный звонок, но не всегда это происходило.

Помимо этого на заключительном заседании 9-й сессии депутаты рассмотрели и ряд других обновленных законов. Среди них – о карантине и защите растений, об обращении с отходами, а также об основах административных процедур.

# Закон # общество # Иван Мамайко # Фотофакт

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