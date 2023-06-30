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Беларусь планирует присоединиться к ШОС в ускоренном формате. Что это даёт – рассказал Савиных

30 июня 2023 10:41
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Новости Беларуси. Беларусь планирует присоединиться к ШОС в ускоренном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июня на заключительном заседании 9-й сессии Палаты представителей депутаты приняли законопроект о присоединении нашей страны к международным договорам в рамках Организации.

Этот шаг позволит значительно ускорить вступление Беларуси в ШОС, а также будет способствовать продвижению национальных интересов в Евразийском регионе. Надо сказать, что указанные в законопроекте договоры охватывают широкий спектр межгосударственных отношений. Это и выработка мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и проведение совместных антитеррористических мероприятий, сотрудничество в области международной информационной безопасности.

Беларусь планирует присоединиться к ШОС в ускоренном формате. Что это даёт – рассказал Савиных-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наше членство в ШОС позволит Беларуси реализовать ряд программ в сфере промышленной кооперации, искусственного интеллекта, цифровизации, «зеленой» экономики. Но главное, на мой взгляд, это то, что ШОС – это попытка стабилизировать ситуацию на регионе большой Евразии, обеспечить безопасность в процессе перехода к многополярному миру. Это фактор стабилизации, и Республика Беларусь планирует активно работать в этой организации.

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# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Андрей Савиных # Фотофакт

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