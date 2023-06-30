Беларусь планирует присоединиться к ШОС в ускоренном формате. Что это даёт – рассказал Савиных

Новости Беларуси. Беларусь планирует присоединиться к ШОС в ускоренном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июня на заключительном заседании 9-й сессии Палаты представителей депутаты приняли законопроект о присоединении нашей страны к международным договорам в рамках Организации.

Этот шаг позволит значительно ускорить вступление Беларуси в ШОС, а также будет способствовать продвижению национальных интересов в Евразийском регионе. Надо сказать, что указанные в законопроекте договоры охватывают широкий спектр межгосударственных отношений. Это и выработка мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и проведение совместных антитеррористических мероприятий, сотрудничество в области международной информационной безопасности.