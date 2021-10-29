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В Беларуси обновлён перечень организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности

29 октября 2021 07:29
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Новости Беларуси. В Беларуси обновлен перечень организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решением МВД в список внесены три польских Telegram-канала. В ведомстве напоминают: экстремистскими признаются группы граждан, которые осуществляют свою деятельность посредством этих ресурсов.

В Беларуси обновлён перечень организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности-1

Согласно постановлению о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, до 7 лет лишения свободы может грозить подписчикам экстремистских Telegram-каналов. МВД продолжает работу по выявлению таких граждан. Сообщения документируются и будут приобщаться к материалам дел. Ранее в ведомстве предупредили, что правовая оценка будет дана действиям всех участников экстремистских формирований, с учетом действий и роли каждого.

Начальник отдела ГУБОПиК об участниках телеграм-каналов: «Мы можем практически всех деанонимизировать, нужно просто время». Читайте здесь.

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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