В Беларуси обновлён перечень организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности

Новости Беларуси. В Беларуси обновлен перечень организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решением МВД в список внесены три польских Telegram-канала. В ведомстве напоминают: экстремистскими признаются группы граждан, которые осуществляют свою деятельность посредством этих ресурсов.

Согласно постановлению о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, до 7 лет лишения свободы может грозить подписчикам экстремистских Telegram-каналов. МВД продолжает работу по выявлению таких граждан. Сообщения документируются и будут приобщаться к материалам дел. Ранее в ведомстве предупредили, что правовая оценка будет дана действиям всех участников экстремистских формирований, с учетом действий и роли каждого.