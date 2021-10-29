Как отмечают Новый год в разных странах мира? На выставке «Музей ёлочных игрушек» в Минске покажут уникальные экспонаты

Новости Беларуси. 29 октября в Национальном историческом музее начинает работу «Музей елочных игрушек», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка – часть крупнейшей мировой коллекции елочных игрушек. Фонды обновляются каждый год. Сейчас вниманию посетителей будут представлены новогодние декорации из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее.

В экспозиции покажут историю производства стеклянных шаров и других украшений с середины XIX века до наших дней и познакомят с традициями новогодних праздников таких экзотических стран, как Конго, Перу, Индонезия, Новая Зеландия и Северная Корея.