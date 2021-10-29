Виктор Хренин на сборе на Обуз-Лесновском полигоне: «Безопасность нашей страны во многом зависит от сильной армии»

Новости Беларуси. Выработать единые подходы к обучению должностных лиц органов военного управления и войск. На Обуз-Лесновском полигоне проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводить мероприятие будут в два этапа.

Первый – практический. Участники ознакомятся с проблемными вопросами, выявленными в течение учебного года, и вариантами их решения, с нюансами организации тылового обеспечения подразделений в различных условиях, с особенностями действий специальных подразделений, а также с функционированием системы охраны и обороны различных объектов.

Второй этап – теоретический. В ходе него выработают единое понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) в новом учебном году.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Безопасность нашей страны во многом зависит от сильной армии, насколько она готова к выполнению задач. Вокруг этого принципа каждый год строится подготовка наших Вооруженных Сил. Не исключение и год, который мы сейчас заканчиваем. За этот год было проведено в цифровых вариантах более 80 мероприятий оперативной подготовки, более 200 мероприятий боевой подготовки. Конечно, ключевыми, самыми значимыми мероприятиями (хочется на них остановиться) было совместное стратегическое учение с Российской Федерацией «Запад-2021», которое проводилось как на территории России, так и на территории Республики Беларусь.