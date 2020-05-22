Тренажёрный и спортивный залы, два бассейна, современные классы. Какой будет новая школа в Витебске?

Новости Беларуси. В самом густонаселенном микрорайоне Витебска завершается строительство современной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сдача объекта запланирована на конец июня. А уже 1 сентября за парты здесь сядут более тысячи учеников.

Отличительная особенность учебного заведения – отдельный спортивный комплекс с двумя бассейнами, тренажерным и спортивным залами. Сегодня объект готов на 95 %. Масштаб проделанной работы оценила Анастасия Бут.

Анастасия Бут, корреспондент:

Гордость школы – отдельный спортивный комплекс, соединенный с основными зданиями галереей. Здесь разместили несколько спортивных залов разных направлений. И даже два бассейна. Один – длиной 10 метров – для малышей. Второй – на 25 – для детей постарше. Любопытный факт: в Витебске с начала 2000-х не было построено ни одной школы с бассейном.

Педагогический и технический коллективы уже в стадии формирования. А вот списки учащихся еще не составляют, вопреки бурным родительским обсуждениям в интернете. Вероятнее всего, попадут в эту школу дети, живущие в микрорайоне Билево-2.

А пока на объекте ежедневно трудятся 250 строителей. Идет прокрутка систем вентиляции и дымоудаления, подача электроэнергии, финишная отделка, благоустройство территории. Расставляют парты, завозят инвентарь.

Сергей Польский, главный инженер УКС Витебска:

Здесь, вы видите, в фойе декоративные штукатурки применены, и на фасаде окраска пульверизаторами. Штукатурка уже не известковая, а смеси мы применяем. Поэтому все настроено на долговечность.

В актовом зале будет экопол: здесь стелют деревянные доски. Собственные мастерские для уроков труда, тир. Всего в школе более 350 помещений, и ни одно из них не похоже на другое.

На улице – безопасные беговые дорожки, тренажеры, площадки для баскетбола, волейбола, большое и малое футбольные поля. Не удивительно, что отдать в эту школу своих детей стремятся многие родители.

Дарья Карнилович, жительница Витебска:

Сейчас заканчиваю 9 класс. Очень бы хотелось, было бы здорово, чтобы я пошла туда в 10-й. Попала, в этой школе училась. Рядышком тут живу. У меня есть младшая сестра, ей будет 6 лет в следующем году. Было бы здорово, чтобы она тоже пошла в 1-й класс, и мы бы вместе там учились.