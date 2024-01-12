В Беларуси назначили дату суда над палачом Хатыни, который избежал наказания при жизни

Владимир Катрюк – уроженец Украины – обвиняется по 127-й статье Уголовного кодекса. Речь о геноциде. Это преступление в Беларуси не имеет сроков давности. Катрюк, который в том числе принимал участие в сожжении Хатыни, скрывался на территории Канады, умер в 2015 году. Верховный Суд по первой инстанции начнет судебное разбирательство в его отношении 8 февраля. Расследование этого уголовного дела началось 2,5 года назад. В настоящее время в нем уже собрано более 500 томов материалов.