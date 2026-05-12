Польский перевозчик хотел провезти незаконно партию кремов – хотел «сэкономить»

На пункте пропуска «Берестовица» гродненские таможенники выявили незадекларированную партию косметического крема, которую перевозчик вез из Польши. Об этом сообщает Telegram-канал «Таможенные органы Беларуси».

Во время досмотра грузовика Volvo среди заявленной продукции нашли 3,5 тысячи упаковок крема, не указанных в документах. Стоимость товара оценили примерно в 100 тысяч рублей.

По данным таможни, перевозчик пытался сэкономить около 15 тысяч рублей на платежах. В отношении него начат административный процесс. Ему грозит штраф и уплата недостающих таможенных сборов.

Фото: Telegram-канал «Таможенные органы Беларуси»