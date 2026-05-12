Прямой эфир

В НАН сообщили, могут ли в Беларуси определить хантавирус

12 мая 2026 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В НАН сообщили, могут ли в Беларуси определить хантавирус-0

Система здравоохранения Беларуси готова к ее выявлению хантавируса. С таким заявлением выступил в эфире «Первого информационного» директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси.

Для диагностики используется отечественная ПЦР-тест-система. Хантавирусы переносят мыши, крысы и другие грызуны. В Европе и Азии они чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с поражением почек.

Заражение обычно происходит на дачах, во время работы на земле или отдыха на природе. Чтобы снизить риск, специалисты советуют избегать контакта с грызунами, мыть руки, хранить продукты в закрытой таре и кипятить воду из неизвестных источников.

При высокой температуре, слабости и болях в пояснице необходимо обратиться к врачу.

Фото: pixabay / носит иллюстратинвый характер

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг
12 мая 2026 14:18

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг

В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов
12 мая 2026 14:10

В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов

В Минской области внедряют новые стандарты утилизации и хранения мусора
12 мая 2026 14:02

В Минской области внедряют новые стандарты утилизации и хранения мусора

Хренин: на плечах военных ответственность за суверенитет, независимость и территориальную целостность
12 мая 2026 13:59

Хренин: на плечах военных ответственность за суверенитет, независимость и территориальную целостность

Польский перевозчик пытался незаконно провезти партию косметического крема в Беларусь
12 мая 2026 13:46

Польский перевозчик пытался незаконно провезти партию косметического крема в Беларусь

Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле
12 мая 2026 13:46

Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле

Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района
12 мая 2026 13:43

Там нет чужих предприятий! Лукашенко назначил Веремеева на должность руководителя Мозырского района

Адвокат рассказала, можно ли получить штраф, гуляя по велодорожке в Беларуси
12 мая 2026 13:29

Адвокат рассказала, можно ли получить штраф, гуляя по велодорожке в Беларуси

«Белоруснефть» пробурила пять новых скважин в апреле – где
12 мая 2026 13:07

«Белоруснефть» пробурила пять новых скважин в апреле – где

На БУТБ выросли ценовые индексы на большинстве основных групп товаров
12 мая 2026 12:52

На БУТБ выросли ценовые индексы на большинстве основных групп товаров

От экзоскелета до цифровизации отрасли! Форум «Здравоохранение Беларуси» проходит в Минске
12 мая 2026 11:23

От экзоскелета до цифровизации отрасли! Форум «Здравоохранение Беларуси» проходит в Минске

Белстат: мошенники могут использовать перепись населения в своих целях
12 мая 2026 11:13

Белстат: мошенники могут использовать перепись населения в своих целях