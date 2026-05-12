В НАН сообщили, могут ли в Беларуси определить хантавирус

Система здравоохранения Беларуси готова к ее выявлению хантавируса. С таким заявлением выступил в эфире «Первого информационного» директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси.

Для диагностики используется отечественная ПЦР-тест-система. Хантавирусы переносят мыши, крысы и другие грызуны. В Европе и Азии они чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с поражением почек.

Заражение обычно происходит на дачах, во время работы на земле или отдыха на природе. Чтобы снизить риск, специалисты советуют избегать контакта с грызунами, мыть руки, хранить продукты в закрытой таре и кипятить воду из неизвестных источников.

При высокой температуре, слабости и болях в пояснице необходимо обратиться к врачу.

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