В Беларуси наконец-то потеплеет. Синоптики рассказали, когда

Новости Беларуси. Синоптики прогнозируют в Беларуси потепление в конце недели.

Как сообщает Белгидромет, 16 июля в стране ожидается переменная облачность. По юго-западной части республики пройдут дожди, возможны грозы. На остальной части территории Беларуси вероятность осадков не превышает 5-10%. Ветер переменный 3-8 м/с.

Ночью похолодает до +8… +11°C, днём потеплеет до +21… +23°C. В Витебской области столбик термометра может опуститься до +20°C, а в Брестской области – подняться до +25°C.

17 и 18 июля ночью воздух охладится до +8… +14°C, днём – нагреется до +16… +22°C. Временами ожидаются дожди, возможны грозы. В четверг днём порывы ветра могут достичь 15-18 м/с.

19 июля в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, ночью и утром может быть слабый туман. Ночью воздух остынет до +8… +15°C. Днём воздух нагреется от +17°C на северо-востоке до +26°C на юго-западе.

20 и 21 июля ночью осадки не ожидаются, днём в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. В тёмное время суток температура воздуха составит +9… +16°C.

В субботу днём в стране потеплеет до +20… +27°C, в воскресенье будет ещё жарче – +22… +29°C.

Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области