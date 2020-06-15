В Беларуси начинается Петров пост. Что можно и что нельзя делать

Новости Беларуси. 15 июня у православных начался Петров пост. Он продлится 27 дней и завершится в день апостолов Петра и Павла 12 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церковь во время апостольского поста призывает каждого обратиться к себе и провести эти дни в молитве. Кухня считается нестрогой – разрешено есть рыбу, при этом из рациона исключают мясо и молоко.