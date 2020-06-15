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В Беларуси начинается Петров пост. Что можно и что нельзя делать

15 июня 2020 07:39
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Новости Беларуси. 15 июня у православных начался Петров пост. Он продлится 27 дней и завершится в день апостолов Петра и Павла 12 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начинается Петров пост. Что можно и что нельзя делать-1

Церковь во время апостольского поста призывает каждого обратиться к себе и провести эти дни в молитве. Кухня считается нестрогой – разрешено есть рыбу, при этом из рациона исключают мясо и молоко.

В Беларуси начинается Петров пост. Что можно и что нельзя делать-4

Что касается народных традиций, то наши предки в этот период предпочитали не заниматься рукоделием и вообще не брать в руки иголку. Считалось, что так можно «зашить» все хорошее. А ближе к 12 июля было принято проводить генеральную уборку и выносить из дома весь мусор.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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